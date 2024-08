Uma turbulência deixou 14 pessoas feridas a bordo do voo KE197 da Korean Air, que voava entre Seul, na Coreia do Sul, e Ulaanbaatar, na Mongólia, no dia 4 de agosto. Este é o caso mais recente de ferimentos resultantes de turbulência a bordo de uma grande companhia aérea. As informações são do Business Insider.