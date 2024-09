Quase 4 milhões de pessoas no sul do Japão foram instadas a deixarem suas casas com a chegada do tufão Shanshan nesta quinta-feira, 29. Três pessoas morreram em um deslizamento de terra e há pelo menos um desaparecido. Dezenas de japoneses ficaram feridos e mais de 250 mil casas estão sem energia elétrica. Foi determinada a suspensão de voos, serviços de trem-bala e atividades de grandes empresas.