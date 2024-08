O candidato à presidência dos EUA pelo Partido Republicano, Donald Trump, acusou nesta quarta, 21, a administração do presidente Joe Biden e sua vice, Kamala Harris, de manipular os dados de geração de empregos no país ao longo do último ano. A acusação vem após a revisão do payroll nos doze meses encerrados em março indicar que foram geradas menos 818 mil vagas do que inicialmente divulgado.