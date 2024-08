Terremoto de magnitude 5,3 atinge Portugal; não há relatos de danos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), de Portugal, registrou um terremoto de magnitude 5,3 na escala de Richter nesta segunda-feira, 26, às 5h11 (horário local), por volta das 1h11 (de Brasília). Segundo informações do instituto, o epicentro foi a cerca de 60 quilômetros a oeste da cidade de Sines. O IPMA disse em nota que o tremor não causou danos pessoais ou materiais e que, por mais que a maior intensidade tenha sido sentida em Sines, as regiões de Setúbal e Lisboa também foram atingidas, ainda que de maneira mais fraca.