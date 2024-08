O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, incluirá os Estados mexicanos de Chiapas e Tabasco dentre as cidades onde é possível solicitar a entrada nos Estados Unidos através de um agendamento online. A novidade anunciada por autoridades dos EUA pode aliviar a pressão sobre o governo mexicano e reduzir os riscos para as pessoas que tentam chegar à fronteira norte do México para solicitar asilo.