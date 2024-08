O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira, 13, ligação do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. De acordo com a nota divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, Trudeau demonstrou apoio aos movimentos do governo brasileiro em relação às eleições da Venezuela. Brasil, Colômbia e México têm cobrado a divulgação das atas de votação de cada urna do país vizinho.