O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o país está fazendo "todos os esforços" para apoiar o povo da Palestina, em conversa com o presidente do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas, nesta terça-feira. "Temos laços profundos e de longa data com o mundo árabe em geral, e com a Palestina em particular, que valorizamos muito", disse.