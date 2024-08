As defesas aéreas da Rússia abateram nesta quarta, 21, drones ucranianos em um raro ataque contra Moscou e seus arredores. Além da capital, as regiões de Briansk, Belgorod e Kursk, na fronteira com a Ucrânia, e Kaluga, a sudoeste da capital, também foram afetadas pelos bombardeios.