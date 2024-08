Relações internacionais

Prisão de CEO do Telegram em Paris gera críticas de Moscou e eleva tensão entre Rússia e França

Pavel Durov foi preso no sábado (24). Para a Justiça, a ausência de moderação e cooperação com as autoridades em relação às ferramentas oferecidas pelo site, o torna cúmplice de uma série de crimes

25/08/2024 - 16h20min Atualizada em 26/08/2024 - 07h36min