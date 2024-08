O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, condenou fortemente o ataque realizado neste domingo, 4, contra um hotel que abriga solicitantes de asilo, descrevendo-o como "brutalidade de extrema-direita" enquanto violentos protestos ocorrem em várias cidades e vilarejos do país após o ataque com faca que matou três meninas em Southport, no noroeste da Inglaterra, no início da semana.