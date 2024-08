Algumas das primeiras notas de 5, 10, 20 e 50 libras estampadas com o rosto do Rei Charles III a serem impressas arrecadaram mais de 914 mil libras (aproximadamente R$ 6,4 milhões) em um leilão beneficente realizado pela casa de leilões Spink, em Londres, na Inglaterra. As novas cédulas, que entraram em circulação em junho, foram vendidas por mais de 11 vezes o seu valor de face. As informações são da BBC.