Um painel de especialistas da ONU que observou as eleições presidenciais realizadas na Venezuela no mês passado afirmou, em um relatório divulgado na terça-feira, 13, que o pleito careceu de "transparência e integridade básicas". Em uma disputa controversa, o ditador Nicolás Maduro foi proclamado vitorioso, sem que o órgão eleitoral do país, de controle chavista, divulgasse as atas de votação.