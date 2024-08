O governador de Minnesota, Tim Walz, consolidou sua nomeação para concorrer à vice-presidência dos Estados Unidos, ao lado de Kamala Harris, nesta quarta-feira, 21. Em um discurso na terceira noite da Convenção Democrata, Walz resgatou seu "espírito de treinador" e destacou seu compromisso com as famílias e as liberdades individuais dos americanos.