Novas sanções serão suficientes para frear Maduro? O que os EUA aprenderam nos últimos 6 anos

Mais de duas semanas após a fraude eleitoral da ditadura de Nicolás Maduro que deram mais seis anos de poder ao chavismo na Venezuela, os Estados Unidos seguem determinados em pressionar de todas as formas para tentar fazer o ditador a abrir mão de seu poder. Para analistas, no entanto, a tarefa pode não seguir um caminho tão óbvio, já que as sanções econômicas - uma estratégia amplamente utilizada por Washington - não se mostraram tão eficazes como imaginadas para pressionar politicamente Maduro no passado.