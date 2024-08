O furacão Debby levou mais do que ventos fortes e tempestades para a Flórida, nos Estados Unidos. Pacotes de cocaína que, somados, foram avaliados em cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,72 milhões) também chegaram à costa do país, disseram autoridades locais, marcando o caso mais recente de uma série de descobertas de drogas ao longo da costa da Flórida. As informações são da CBS News.