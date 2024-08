Manifestantes ocuparam as ruas de diversas cidades do México neste domingo, 25, para se opor à proposta de reforma no Judiciário feita pelo presidente do país, Andrés Manuel López Obrador. Na frente do prédio da Suprema Corte na Cidade do México, protestantes pediram "independência judiciária" e "respeito à democracia". Segundo os críticos, os planos governistas enfraquecerão o equilíbrio democrático.