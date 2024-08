O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, voltou a prometer retaliação contra Israel por causa do assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, no fim do mês passado. "A reação do Irã ao ataque terrorista israelense em Teerã é definitiva e será medida e bem calculada", disse Araghchi, em publicação no X, neste domingo, 25. "Não tememos a escalada, mas não a buscamos - ao contrário de Israel."