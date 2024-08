Mergulhadores encontram quatro corpos em iate de luxo que naufragou na Itália

Mergulhadores encontraram nesta quarta-feira, 21, quatro corpos dentro do iate de luxo Bayesian, que naufragou na madrugada de segunda-feira, 19, na costa da Sicília, na Itália, informou uma fonte à AFP. Os mergulhadores participavam das buscas pelos seis desaparecidos no acidente, entre eles o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch. Os quatro corpos, ainda não identificados, elevam para cinco o número de vítimas, após a recuperação do corpo do chef do iate, Recaldo Thomas, ainda na segunda-feira. Ao todo, 15 pessoas escaparam em um bote salva-vidas e foram resgatadas por um veleiro próximo.