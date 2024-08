A publicação começa com um "alerta de gatilho". O vídeo que vem a seguir foca no Air Force Two, avião usado pela vice-presidente Kamala Harris, e vai ampliando o quadro para mostrar a multidão que a espera ao som de "Freedom", música que Beyoncé liberou para campanha democrata. "Aviso: O conteúdo deste vídeo pode aborrecer Donald Trump", diz a legenda.