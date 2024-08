O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, explicou na manhã desta quinta-feira que a eleição na Venezuela será um dos temas debatidos nesta data, durante a segunda reunião ministerial de 2024 no Palácio do Planalto. O encontro com os 39 ministros nesta quinta-feira tem como objetivo organizar a atuação de sua equipe nas eleições municipais e cobrar o andamento de projetos do governo.