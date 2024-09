O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta terça, 27, que os países do ocidente estão "brincando com fogo" ao tentar intensificar a guerra entre Ucrânia e os russos, e criticou a posição dos países em permitir que militares ucranianos ataquem deliberadamente o solo russo com mísseis e equipamento bélico fornecidos pelo ocidente.