Kamala Harris lança campanha para tentar conquistar republicanos descontentes com Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, lança neste domingo a campanha "Republicanos por Harris", visando atrair eleitores republicanos insatisfeitos com a candidatura de Donald Trump. O programa, descrito pela equipe de Harris como uma "campanha dentro de uma campanha", pretende usar republicanos conhecidos para ativar suas redes, com ênfase particular nos eleitores primários que apoiaram a ex-embaixadora da Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley.