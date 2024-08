A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata do Partido Democrata à Presidência do país, Kamala Harris, disse que, se eleita, vai lutar contra "aumentos abusivos de preços" dos alimentos nos supermercados, e que tentará aprovar a primeira proibição federal contra preços exorbitantes. A fala ocorreu durante discurso a apoiadores da Carolina do Norte, em evento marcado para detalhar suas propostas para a economia dos Estados Unidos.