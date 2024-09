Israel e Hamas farão pausa humanitária para vacinação contra pólio na Faixa de Gaza, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quinta-feira, 29, que chegou a um acordo com Israel para permitir a vacinação contra a poliomielite para crianças em Gaza. As sucessivas "pausas humanitárias" serão ao longo de três dias, começando neste domingo, dia 1º de setembro, na zona central, no horário das 6h às 15h, com a possibilidade de haver prorrogação para mais um dia. O acordo ocorre depois que um bebê contraiu o primeiro caso confirmado da doença no território palestino nos últimos 25 anos.