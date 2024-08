As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram nesta quarta-feira, 7, que estão no seu "maior nível de preparo" para um possível conflito. "Saberemos como fazer um ataque rápido em qualquer lugar", disse o Chefe do Estado-Maior do exército israelense, Tenente-General Herzi Halevi.