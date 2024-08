Um vulcão no sudoeste da Islândia entrou em erupção pela sexta vez desde dezembro na quinta-feira, 22. De acordo com o jornal The Guardian, a lava está sendo expelida por uma nova fissura, que se abriu após uma série de terremotos na península de Reykjanes. O sistema vulcânico na região não tem uma cratera central, mas abre fendas no solo quando entra em atividade.