Um turista morreu e dois estão desaparecidos depois que uma caverna de gelo desabou no sul da Islândia, no último domingo, 25. Uma outra pessoa ficou ferida, mas foi levada ao hospital e passa bem. Um grupo de 25 pessoas visitava a caverna, na geleira Breidamerkurjökull, acompanhadas de um guia. As informações são da BBC.