O Irã rejeitou esforços dos Estados Unidos e dos países árabes para moderar sua resposta ao assassinato em Teerã do principal líder político do Hamas. Os promotores iranianos disseram no sábado, 3, que abriram uma investigação formal sobre o assassinato de Ismail Haniyeh, ocorrido horas depois de um ataque israelense matar um comandante sênior do Hezbollah em Beirute.