Houthis bloqueiam esforços para salvar navio grego em chamas no Mar Vermelho

Os esforços para alcançar e ajudar o petroleiro de bandeira grega que continua em chamas no Mar Vermelho foram bloqueados pelos rebeldes Houthis do Iêmen, denunciou o Pentágono na terça-feira, 27. O Major-General da Força Aérea Pat Ryder disse aos repórteres que os EUA estão "cientes de uma parte terceira algum agente independente que tentou enviar dois rebocadores para o navio para ajudar no salvamento, mas eles foram avisados pelos Houthis e ameaçados de serem atacados".