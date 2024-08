Havaí: indenização por danos de incêndio que matou mais de 100 pessoas deve chegar a U$ 4 bi

Próximo ao aniversário de um ano da tragédia, um acordo no valor de U$ 4 bilhões (cerca de R$ 23,1 bilhões) foi anunciado para encerrar centenas de processos judiciais relacionados aos incêndios florestais na ilha de Maui, no Havaí (EUA). A medida foi comunicada pelo governador do Estado, Josh Green, na última sexta-feira, 3, segundo noticiou a CNN. Pronunciamento do gabinete de Green diz que o acordo foi alcançado após quatro meses de negociação entre os réus e os advogados que representam as vítimas.