Harris melhora desempenho e põe Cinturão do Sol em jogo

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, remodelou o tabuleiro político de 2024 e recolocou o Cinturão do Sol (Sun Belt) no foco dos estados-chave da disputa presidencial, ficando à frente do candidato republicano Donald Trump entre os prováveis eleitores no Arizona, com 50% contra 45%, e até na Carolina do Norte - estado em que Trump venceu há quatro anos -, enquanto reduziu significativamente a liderança dele na Geórgia e em Nevada. É o que mostra pesquisa divulgada neste sábado pelo jornal The New York Times e elaborada pelo Siena College.