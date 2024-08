O governo do Japão encerrou nesta quinta-feira, 15, uma campanha de alerta que pedia cautela e preparação para um possível "megaterremoto" - um terremoto de magnitude 8 ou mais - que atingiria a costa do Pacífico. O anúncio foi feito depois que nenhuma atividade sísmica anormal foi detectada durante a semana passada. Ainda assim, as autoridades pediram às pessoas que não baixassem a guarda.