O general Michael Kurilla, responsável pelo Comando Central dos Estados Unidos no Oriente Médio, chegou à região no sábado, 3, em meio a preparativos de Israel para um possível ataque do Irã. Este ataque seria uma retaliação aos assassinatos de líderes do Hamas e do Hezbollah. A informação foi divulgada pelo site Axios, que adiantou que duas autoridades americanas confirmaram o temor por um ataque.