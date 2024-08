As negociações em busca de um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns por parte do Hamas neste domingo (25) terminaram sem acordo, segundo uma autoridade do governo dos Estados Unidos. Contudo, o diálogo diplomático continuará nos próximos dias, em um esforço de superação dos obstáculos para que a guerra tenha uma pausa de pelo menos algumas semanas.