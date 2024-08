Furacão Debby deve chegar à Flórida nesta segunda-feira com chuvas recordes

O centro do furacão Debby deve chegar à costa Big Bend da Flórida, nos EUA, na manhã desta segunda-feira, 5, levando chuvas potencialmente recordes, inundações catastróficas e uma perigosa maré de tempestade enquanto se move lentamente pela parte norte do Estado antes de estacionar sobre as regiões costeiras da Geórgia e Carolina do Sul. O furacão Debby estava localizado a cerca de 75 quilômetros a oeste-noroeste de Cedar Key, Flórida, com ventos máximos sustentados a 120 km/h. A tempestade estava se movendo para norte-nordeste a 17 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões em Miami na manhã de segunda-feira.