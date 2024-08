Órgãos de segurança dos Estados Unidos afirmaram nesta terça, 20, que o Irã está por trás do ataque hacker a campanha presidencial do ex-presidente Donald Trump. Na visão das autoridades, isso ocorre porque "o Irã percebe as eleições deste ano como particularmente consequentes em termos do impacto que podem ter em seus interesses de segurança nacional". O incidente, que ocorreu em 10 de agosto, foi anunciado pela equipe de Trump.