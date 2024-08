O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que a vice-presidente americana, Kamala Harris, informou nesta terça-feira, 20, que não comparecerá ao debate da Fox News, marcado para 4 de setembro. Em substituição ao debate, no mesmo dia, Trump participará do Tele-Town Hall, apresentado por Sean Hannity, também pela Fox. O evento acontecerá na Pensilvânia, Estado considerado chave para as eleições americanas.