Agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, se depararam com um carregamento de melancias peculiar. O departamento informou na semana passada que os agentes apreenderam o equivalente a US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,5 milhões) em metanfetamina "disfarçada" como as frutas. A informação é da CNN.