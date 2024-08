O conselheiro sênior do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e enviado especial, Amos Hochstein, afirmou nesta quarta-feira, 14, é crucial aproveitar "janela para ação diplomática" para encerrar a guerra entre Israel e Hamas, além das hostilidades entre israelenses e o Hezbollah no Líbano. Hochstein disse ainda temer que uma escalada das tensões possa "fugir do controle".