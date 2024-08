Daniel Ortega chegou ao poder na Nicarágua pela primeira vez depois do triunfo da Revolução Sandinista contra o ditador Anastasio Somoza Debayle em 1979, depois de 45 anos no poder. Aos 34 anos, era um jovem guerrilheiro e integrou a Junta do Governo de Reconstrução Nacional, onde assumiu os cargos de coordenador, chefe do Governo e ministro da Defesa.