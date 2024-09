A candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Kamala Harris, afirmou em entrevista exclusiva à CNN, nesta quinta-feira, 29, que mantém "compromisso inabalável com a defesa de Israel e com sua capacidade para se defender." A vice-presidente americana repudiou os ataques terroristas do Hamas em Israel no dia 7 de outubro, que resultou na morte de 1,2 mil pessoas e na captura de 251 reféns.