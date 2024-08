O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), disse que a rede social foi alvo de um ciberataque pouco antes de iniciar uma entrevista com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, na noite da segunda-feira, 12. Musk começou a conversa com o candidato à Casa Branca às 21h42 (horário de Brasília), mais de 40 minutos após o horário programado.