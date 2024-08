Elon Musk trabalha para ganhar 800 mil eleitores para Trump

Elon Musk silenciosamente reservou uma hora às sextas-feiras para uma nova ocupação: política nacional. Em reuniões semanais, consultores e fornecedores de um super comitê de ação política o atualizavam sobre seu progresso em direção à meta discutida de reunir 800.000 pessoas para votar em Donald Trump em Estados-chave na eleição norte-americana. Eles propuseram um orçamento de cerca de US$ 160 milhões que precisariam para a tarefa, a maior parte vinda do próprio Musk, e falaram sobre levantar um exército de mais de 6.000 ativistas e outros trabalhadores, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.