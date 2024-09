Uma nova pesquisa eleitoral conduzida pela Fox News mostra a candidata do partido Democrata nas eleições dos EUA, Kamala Harris, à frente do ex-presidente Donald Trump nos "swing states" de Arizona, Nevada e Georgia. A pesquisa, conduzida nos estados de Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte, indica que o candidato republicano está à frente da vice-presidente na Carolina do Norte.