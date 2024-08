A candidata democrata Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, apoia os aumentos de impostos que o presidente Joe Biden apresentou em sua recente proposta orçamentária, de acordo com integrantes de sua campanha. O plano orçamentário de Biden incluiu uma série de aumentos de receita, como um imposto mínimo proposto de 25% para pessoas físicas com mais de US$ 100 milhões de patrimônio.