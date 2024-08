O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), criticou as eleições na Venezuela e disse que, sem a certificação do resultado, o pleito é "sem idoneidade". "Uma eleição em que os resultados não são passíveis de certificação e onde observadores internacionais foram vetados é uma eleição sem idoneidade", disse, em nota divulgada à imprensa nesta quinta-feira, dia 1º.