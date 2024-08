O Exército de Israel anunciou na quinta-feira, 1º de agosto, que o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif, morreu em um bombardeio no dia 13 de julho em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. O ataque teve como alvo um complexo do grupo terrorista palestino e resultou na morte de mais de 90 pessoas, incluindo refugiados civis. O Hamas não confirmou a informação.