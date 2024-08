O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou apoio ao Irã na defesa da "soberania, segurança e dignidade nacional" em meio à tensão do Oriente Médio com Israel. O posicionamento foi externado durante uma conversa diplomática do chanceler chinês com o equivalente iraniano interino, Ali Bagheri Kani, no domingo, 11, e publicado na imprensa oficial chinesa.