China convoca países para apoiar plano de paz na Ucrânia feito com o Brasil

A China convocou mais países para endossar seu plano de paz para a Ucrânia elaborado em conjunto com o Brasil. Li Hui, enviado especial da China para assuntos da Eurásia, se reuniu com representantes brasileiros, além de diplomatas da Indonésia e de África do Sul, e disse que tais países são "forças importantes na promoção da paz mundial" que compartilham posições semelhantes com a China. "São nações que mantiveram comunicação com a Rússia e a Ucrânia e permanecem comprometidos com uma solução política para a crise por meio do diálogo e da negociação", afirmou Li, nesta terça-feira, 27.