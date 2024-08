Capitão do iate de luxo que naufragou na Itália enfrenta investigação

O capitão do iate de luxo que afundou na costa da Sicília, na Itália, na semana passada, enfrentará uma investigação oficial por homicídio culposo e naufrágio negligente, anunciou o Ministério Público italiano nesta segunda-feira, 26. James Cutfield, 51, era o chefe da tripulação a bordo do iate de 56 metros, que virou no meio de uma tempestade severa, matando sete pessoas, entre eles o magnata britânico Mike Lynch, sua filha de 18 anos, Hannah, e o chef do iate, Recaldo Thomas. As informações são da CNN.